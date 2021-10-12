Инцидент произошёл ночью 6 октября
Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Куйтунского района. Мужчина подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья.
Ночью 6 октября экипажем ДПС в посёлке Куйтун был остановлен автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Он был отстранен от управления машиной и доставлен в отдел полиции. Там мужчина стал выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, а также пытался напасть на сотрудника ГИБДД.
Следователи проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Житель Иркутской области пытался напасть на сотрудника ГИБДД
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время
Из-за коронавируса на карантине находится один детский сад
Людмила Воронцова выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг
Бытовые отходы растаскивают собаки
Это связано с ростом заболеваемости COVID-19
Впереди республиканский этап конкурса
Специалисты привезли в приют около 15 кубометров опилок
Инцидент произошёл ночью 6 октября
Изучены записи с видеорегистратора, взяты объяснительные с водителя трамвая и кондуктора
Пасмурная погода не омрачила мероприятие
Дорожные полицейские провели мастер-классы для школьников
Этой осенью городские улицы украсили 7 тысяч саженцев
Пенсионерка нуждалась в помощи врачей
Инаугурация назначена на 15 октября
На большинстве участков пройдут небольшие и умеренные осадки