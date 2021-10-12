Житель Иркутской области пытался напасть на сотрудника ГИБДД

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл ночью 6 октября



Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Куйтунского района. Мужчина подозревается в угрозе применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья.



Ночью 6 октября экипажем ДПС в посёлке Куйтун был остановлен автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Он был отстранен от управления машиной и доставлен в отдел полиции. Там мужчина стал выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью, а также пытался напасть на сотрудника ГИБДД.



Следователи проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.

