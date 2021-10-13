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В Бурятии прекращают курсирование две электрички

В Бурятии прекращают курсирование две электрички
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пассажиров просят планировать свои поездки с учётом изменений в расписании

В Бурятии с 16 октября прекращают курсирование пригородные поезда №6611 Улан-Удэ – Таловка и №6622 Таловка – Улан-Удэ. Указанные электрички были введены на летнее время.

Курсирование летних пригородных поездов было прекращено в соответствии с заявкой министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики и запросом АО «Байкальская ППК», сообщает пресс-служба ВСЖД.
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