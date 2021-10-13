В Бурятии прекращают курсирование две электрички

Пассажиров просят планировать свои поездки с учётом изменений в расписании



В Бурятии с 16 октября прекращают курсирование пригородные поезда №6611 Улан-Удэ – Таловка и №6622 Таловка – Улан-Удэ. Указанные электрички были введены на летнее время.



Курсирование летних пригородных поездов было прекращено в соответствии с заявкой министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики и запросом АО «Байкальская ППК», сообщает пресс-служба ВСЖД.

