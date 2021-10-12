В Бурятии детей научили делать световозвращатели

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Дорожные полицейские провели мастер-классы для школьников



Школьники приняли участие в мастер-классе по изготовлению световозвращателей. Творческий урок дорожной безопасности состоялся в доме творчества «Форус» Советского района Улан-Удэ.



В процессе занятия полицейские рассказали детям о важности использования ярких аксессуаров в тёмное время суток, их многообразии и правилах размещения на одежде. Школьники узнали, что фликеры, делая пешехода видимым, снижают возможность попадания в аварийную ситуацию на дороге.



При поддержке сотрудников Госавтоинспекции и педагогов ребята из специальной световозвращающей бумаги вырезали разнообразные фигурки и прикрепили их на свои куртки и школьные рюкзаки.



В Тарбагатайском районе сотрудники ГИБДД встретились с учащимися Нижнесаянтуйской школы. Посещение образовательного учреждения было запланировано не случайно: в сентябре одна из учениц получила травмы в ДТП на пешеходном переходе. Поэтому полицейские, беседуя со школьниками, особое внимание обратили на правила перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам.



Ребят предупредили, что недопустимо сокращать путь в школу, пересекая дорогу вне пешеходных переходов или на запрещающий сигнал светофора. Также их предостерегли от пользования на проезжей части мобильными телефонами и прослушивания музыки через наушники.



В завершение урока дети показали свои безопасные маршруты «дом – школа – дом», по которым они ежедневно следуют на учёбу, и пообещали быть примером законопослушных участников дорожного движения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

