В Бурятии местами мокрый снег

Днём воздух прогреется до +11



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 октября по республике местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.



В Улан-Удэ временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.

