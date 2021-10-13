Днём воздух прогреется до +11
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 октября по республике местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 14 м/с. Температура днём +6,+11, местами 0,+5.
В Улан-Удэ временами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью около 0, днём +6,+8.
В Бурятии местами мокрый снег
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