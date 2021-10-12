Она принимала участие в командных соревнованиях в весовой категории до 70 кг
Иркутская спортсменка, мастер спорта России Дарья Васильева в составе сборной России стала серебряным призёром командных соревнований первенства мира по дзюдо среди юниоров до 21 года. Турнир среди смешанных команд проводился 10 октября в итальянском городе Ольбия.
Дарья выступала в весовой категории до 70 килограммов. В первом круге российская сборная всухую выиграла у команды Индии. В четвертьфинале россияне со счётом 4:2 победили Бразилию. В полуфинале со счётом 4:1 одержали победу над немецкими спортсменами. В финале российская команда уступила сборной Франции. Третьими стали команды Турции и Германии.
Напомним, Дарья Васильева занимается в областной школе высшего спортивного мастерства под руководством тренера Владимира Карико. В сентябре этого года спортсменка также стала бронзовым призёром командных соревнований первенства Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года в Люксембурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутянка взяла «серебро» первенства мира по дзюдо
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