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В период непогоды в Бурятии усилят патрулирование федеральных трасс

В период непогоды в Бурятии усилят патрулирование федеральных трасс
Общество,  Фото:pixabay.com
На большинстве участков пройдут небольшие и умеренные осадки

Подрядные организации, задействованные в работах по содержанию трасс, переведены в режим повышенной готовности

По информации Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 октября по Бурятии при смещении атмосферного фронта на большинстве участков подведомственной сети управления пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

14 октября ожидается вторжение арктических воздушных масс, что обусловит холодную, ветреную погоду, на большинстве участков пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

Подрядные организации, задействованные в работах по содержанию федеральных трасс Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита, А-333 Култук – Монды – граница с Монголией, А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией переведены в режим повышенной готовности. В период непогоды мобилизовано 84 единицы спецтехники: комбинированные дорожные машины (КДМ), грейдеры, тракторы, патрульные машины и средства малой механизации для локальной очистки.

За ситуацией на дорогах круглосуточно следит диспетчерская служба управления федеральных автодорог «Южный Байкал». «Дежурные управления координируют работу подрядных организаций с помощью системы ГЛОНАСС, 41 видеокамеры и 40 метеопостов», - уточнили здесь.

В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру управления: +7 (3012) 22-07-24
Упрдор "Южный Байкал"

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