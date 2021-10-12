Стипендия и денежная премия присуждена пяти юным музыкантам
С 1 по 8 октября в столице Бурятии состоялся городской конкурс на присуждение стипендии имени народного артиста СССР Бау Ямпилова.
По итогам конкурса в этом году стипендия и денежная премия в сумме трёх тысяч рублей присуждена пяти учащимся. Это Софья О., учащаяся 6 класса МГЛ им. Д. Аюшеева; Юлия Г., учащаяся 7 класса ДШИ №3; Софья Б., учащаяся 6 класса ДШИ №13 им. С. Манжигеева; Яна К., учащаяся 5 класса ДШИ №4 им. Ю. Ирдынеева и Мария Г., учащаяся 8 класса ДШИ №14. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
- Конкурс на соискание премий проводится ежегодно. Она предназначена для юных музыкантов – учащихся инструментальных отделений детских школ искусств и музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева, - передаёт информацию комитета по культуре управление по информационной политике.
В Улан-Удэ учащимся ДШИ присудили премии имени Бау Ямпилова
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