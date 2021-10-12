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Жительницу Бурятии мошенники обманули на 30 тысяч

Жительницу Бурятии мошенники обманули на 30 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина нашла сайт по продаже мототехники и заказала себе скутер

8 октября в полицию Северобайкальска обратилась 38-летняя жительница села Байкальское и сообщила, что стала жертвой мошенников. Женщина нашла сайт по продаже мототехники и заказала себе скутер. Оформить заявку на покупку и доставку мототранспортного средства ей помог брат. С учётом транспортировки товара оплата составила 31,5 тыс. рублей, которые были перечислены на указанную продавцом банковскую карту. Однако спустя 2,5 недели скутер так и не пришёл.

На возникшие у клиентки вопросы сотрудники компании сначала отвечали, что отправят мототехнику в ближайшее время, затем перестали реагировать на её звонки, ставя вызов на удержание. А когда она позвонила с незнакомого им номера – нецензурно выразились в её адрес и рекомендовали больше их не беспокоить. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело «Мошенничество».

Аналогичному обману подверглась и 30-летняя жительница Джидинского района. На найденном в Интернете сайте она заказала билет на самолёт до Москвы, но на электронную почту он не пришёл. Попытки связаться с операторами интернет-площадки результата не дали. Ущерб составил более семи тысяч рублей.

Обратная ситуация произошла с 27-летним жителем Улан-Удэ, супруга которого выложила на одном из популярных сайтов объявление о продаже дивана за 2,5 тысячи рублей.

Потенциальный покупатель попросил у горожанина для оплаты номер банковской карты и трехзначный защитный код с её оборотной стороны. Проявив легкомыслие, потерпевший передал все необходимые данные. Как итог, ожидаемое поступление средств обернулось списанием со счёта улан-удэнца 40 тысяч рублей, после чего молодой человек заблокировал карту, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 

мошенничество

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