В Бурятии проводится литературный конкурс «В кругу друзей»

Победителей объявят 21 октября



В Бурятии заканчивается приём работ на участие в VII республиканском творческом конкурсе «Нүхэдэйм дүхэригтэ…» имени писателя Кима Цыденова. В этом году мероприятие посвящено популяризации творчества прозаика и поэта Цырен-Дондока Хамаева.



Конкурсные работы и заявки принимаются только на бурятском языке до 18 октября. Принять участие могут представители трёх возрастных категорий: учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов, студенты ссузов и вузов.



Работа конкурса проводится по следующим направлениям:

- «Уянгын шүрэ» – «Уран шүлэг» - конкурс стихотворений собственного сочинения по темам «Түрэл дайда, түрэhэн эхэ», «Инаг дуранай хүсэл» и выразительного чтения стихов и отрывков из произведений Цырен-Дондока Хамаева;

- «Уран hайханай юртэмсэ» - конкурс авторских рассказов, посвященных теме «Хүн ба байгаали»;

- «Хурса гуурhан» - конкурс публикаций и творческого сочинения;

- «Уран зурааша» - конкурс рисунков по произведениям Цырен-Дондока Хамаева.



Итоги конкурса будут подведены 21 октября. По результатам конкурса в каждой номинации направления определят победителей и присудят дипломы 1, 2, 3 степени с денежными поощрениями. Положение о конкурсе размещено на сайте министерства культуры РБ.



Возрастное ограничение 6+

