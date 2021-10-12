В Бурятии проводится литературный конкурс «В кругу друзей»

Победителей объявят 21 октября
В Бурятии заканчивается приём работ на участие в VII республиканском творческом конкурсе «Нүхэдэйм дүхэригтэ…» имени писателя Кима Цыденова. В этом году мероприятие посвящено популяризации творчества прозаика и поэта Цырен-Дондока Хамаева.
Конкурсные работы и заявки принимаются только на бурятском языке до 18 октября. Принять участие могут представители трёх возрастных категорий: учащиеся 5-8 классов, учащиеся 9-11 классов, студенты ссузов и вузов.
Работа конкурса проводится по следующим направлениям:
- «Уянгын шүрэ» – «Уран шүлэг» - конкурс стихотворений собственного сочинения по темам «Түрэл дайда, түрэhэн эхэ», «Инаг дуранай хүсэл» и выразительного чтения стихов и отрывков из произведений Цырен-Дондока Хамаева;
- «Уран hайханай юртэмсэ» - конкурс авторских рассказов, посвященных теме «Хүн ба байгаали»;
- «Хурса гуурhан» - конкурс публикаций и творческого сочинения;
- «Уран зурааша» - конкурс рисунков по произведениям Цырен-Дондока Хамаева.
Итоги конкурса будут подведены 21 октября. По результатам конкурса в каждой номинации направления определят победителей и присудят дипломы 1, 2, 3 степени с денежными поощрениями. Положение о конкурсе размещено на сайте министерства культуры РБ.
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