В Бурятии сотрудники Тункинской больницы приглашают жителей на вакцинацию против COVID-19

7 октября был проведён объезд улиц села Кырен



В целях борьбы с коронавирусом сотрудники Тункинской центральной районной больницы приглашают принять участие в добровольной вакцинации жителей и гостей района.



Вакцинация проводится с целью создания коллективного иммунитета, который позволит обществу забыть о подобного рода инфекциях и вернуться к обычной жизни – без масок и ограничений. Сотрудники Тункинской ЦРБ стараются, как можно больше людей привлечь к вакцинации.



7 октября сотрудники больницы провели объезд улиц села Кырен автомобилями скорой помощи, оборудованными ретрансляторами, приглашающими на вакцинацию.



В медучреждении отметили, что совместно с главами сельских поселений проводится обход домохозяйств с целью приглашения жителей и гостей района на вакцинацию.









