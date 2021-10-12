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В Бурятии сотрудники Тункинской больницы приглашают жителей на вакцинацию против COVID-19

В Бурятии сотрудники Тункинской больницы приглашают жителей на вакцинацию против COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
7 октября был проведён объезд улиц села Кырен

В целях борьбы с коронавирусом сотрудники Тункинской центральной районной больницы приглашают принять участие в добровольной вакцинации жителей и гостей района.

Вакцинация проводится с целью создания коллективного иммунитета, который позволит обществу забыть о подобного рода инфекциях и вернуться к обычной жизни – без масок и ограничений. Сотрудники Тункинской ЦРБ стараются, как можно больше людей привлечь к вакцинации.

7 октября сотрудники больницы провели объезд улиц села Кырен автомобилями скорой помощи, оборудованными ретрансляторами, приглашающими на вакцинацию.

В медучреждении отметили, что совместно с главами сельских поселений проводится обход домохозяйств с целью приглашения жителей и гостей района на вакцинацию.




Тункинская ЦРБ

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