7 октября был проведён объезд улиц села Кырен
В целях борьбы с коронавирусом сотрудники Тункинской центральной районной больницы приглашают принять участие в добровольной вакцинации жителей и гостей района.
Вакцинация проводится с целью создания коллективного иммунитета, который позволит обществу забыть о подобного рода инфекциях и вернуться к обычной жизни – без масок и ограничений. Сотрудники Тункинской ЦРБ стараются, как можно больше людей привлечь к вакцинации.
7 октября сотрудники больницы провели объезд улиц села Кырен автомобилями скорой помощи, оборудованными ретрансляторами, приглашающими на вакцинацию.
В медучреждении отметили, что совместно с главами сельских поселений проводится обход домохозяйств с целью приглашения жителей и гостей района на вакцинацию.
В Бурятии сотрудники Тункинской больницы приглашают жителей на вакцинацию против COVID-19
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