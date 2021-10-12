Мужчина уже привлекался за аналогичное нарушение
32-летний житель города Сретенска обвиняется в езде в нетрезвом виде.
По версии следствия, мужчина в 2019 году уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде, однако 18 июля он вновь управлял мотоциклом в состоянии опьянения, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
В случае признания виновным, мужчине грозит до трёх лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до шести лет.
Кроме того, при изучении материалов уголовного дела прокуратура установила, что во время проведения сотрудниками ГИБДД освидетельствования один из местных жителей в присутствии посторонних лиц допустил нецензурные высказывания в адрес представителей власти. По инициативе надзорного ведомства в отношении него инициировано проведение процессуальной проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя власти», сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Забайкалец предстанет перед судом за пьяную езду
Общество, Фото:
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