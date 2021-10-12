В високосный год традиционно регистрируется меньше браков
В Забайкалье с начала года зарегистрировано 5166 актовых записей о заключении брака. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4222 брака. Такие данные получены по промежуточным итогам работы департамента ЗАГС за девять месяцев.
- Нельзя не сказать, что прошлый год был високосным, когда традиционно наблюдается снижение числа подаваемых на брак заявлений. В этом году мы наблюдаем радостное событие – в Забайкалье появилось почти на тысячу семей больше, - прокомментировала ситуацию руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.
Среди новобрачных впервые вступили в брак 3461 женщина и 3525 мужчин. Также статистика показала, что большее число женихов, заключивших брак, находилось в возрасте от 25 до 34 лет. Большинство невест было в возрасте 18-24 лет. Через портал Госуслуги было подано 29 % заявлений. На нём дата регистрации автоматически устанавливается через месяц от подачи заявления, на срок более месяца её можно регулировать.
Всего за 2020 год на территории края было зарегистрировано 5480 браков, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
В Забайкалье зафиксирован рост браков по сравнению с прошлым годом
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