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В Забайкалье зафиксирован рост браков по сравнению с прошлым годом

В Забайкалье зафиксирован рост браков по сравнению с прошлым годом
Общество,  Фото:pexels.com
В високосный год традиционно регистрируется меньше браков

В Забайкалье с начала года зарегистрировано 5166 актовых записей о заключении брака. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 4222 брака. Такие данные получены по промежуточным итогам работы департамента ЗАГС за девять месяцев.

- Нельзя не сказать, что прошлый год был високосным, когда традиционно наблюдается снижение числа подаваемых на брак заявлений. В этом году мы наблюдаем радостное событие – в Забайкалье появилось почти на тысячу семей больше, - прокомментировала ситуацию руководитель департамента ЗАГС Ольга Корягина.

Среди новобрачных впервые вступили в брак 3461 женщина и 3525 мужчин. Также статистика показала, что большее число женихов, заключивших брак, находилось в возрасте от 25 до 34 лет. Большинство невест было в возрасте 18-24 лет. Через портал Госуслуги было подано 29 % заявлений. На нём дата регистрации автоматически устанавливается через месяц от подачи заявления, на срок более месяца её можно регулировать.

Всего за 2020 год на территории края было зарегистрировано 5480 браков, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. 
Забайкальский край

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