Женщина попросила племянницу съехать, а та решила отомстить
23 августа в полицию Прибайкальского района с заявлением о краже денег обратилась 41-летня жительница. Женщина рассказала, что у неё украдено 17,5 тысяч рублей. Также заявительница призналась, что несколько дней распивала спиртное со знакомыми и приехавшей погостить племянницей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
По подозрению в краже задержана 31-летняя племянница.
Девушка не работает и не имеет постоянного места жительства. Проживая у родственницы почти месяц, она по просьбе тёти неоднократно ходила в магазин за продуктами и алкоголем и видела, где хозяйка жилища хранит свои сбережения. В ходе совместного проживания между женщинами часто вспыхивали ссоры на бытовой почве, и хозяйка дома попросила родственницу съехать.
Девушка, решив отомстить родственнице, украла из тумбочки её сбережения – 10 тысяч рублей. Эти деньги она потратила на покупку спиртного.
В начале августа подобным образом сбережений лишился и 35-летний житель Иволгинского района. Мужчина на улице встретился со своей сожительницей, с которой проживал с 2007 года по 2014 год. Мужчина пригласил женщину к себе в гости для распития спиртного. Наутро хозяин жилища попросил гостью сходить в магазин и показал, где хранит деньги. Позже гостья скрылась, прихватив с собой сбережения бывшего сожителя.
Сотрудники уголовного розыска подозреваемая задержана. Женщина раскаялась и возместила причинённый ущерб.
В Бурятии девушка украла деньги у родственницы
Общество, Фото:
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