Девочка получила имя в честь богини мудрости
В семье читинцев Романа и Яны родился первенец – дочка. Родители назвали девочку именем Афина.
- Имя Афина имеет древнегреческое происхождение, означало оно «дева, вечнодевственная». Имя связано с греческой мифологией, в ней богиня Афина являлась дочерью самого Зевса, которая родилась без матери. Впервые на Русь имя пришло после крещения, но в широкое употребление не вошло до сих пор, - сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Напомним, что в Забайкальском крае самыми редкими по-прежнему остаются национальные имена. Также среди редких в регионе встречаются следующие женские имена: Рада, Вита, Азалия, Армана, Милиса, Роксана, Иветта, Венера, Амалия, Аделия, Вилена.
В Чите новорожденную назвали древнегреческим именем
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