Разработанная система обучения поможет кандидатам на участие в отборочных этапах армейских игр
В Бурятии на полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа действующие чемпионы танкового биатлона организовали подготовку по собственной системе обучения и передачи опыта танковым экипажам. Механик-водитель Виктор Хишектуев, Иван Осеев и наводчик Бато Цыдыпов организовали занятия с кандидатами на участие в отборочных этапах танкового биатлона.
- Обучаемые проходят теоретическую подготовку в классе и разбор каждого элемента по преодолению препятствий соревновательной трассы и подготовке штатного вооружения танка к стрельбе, чтобы максимально поразить все мишени и не заработать тем самым штрафные круги. Чемпионы-танкисты делятся секретами в прохождении трассы. Рассказывают, как правильно преодолевать препятствия с целью экономии времени, про слаженность и работу экипажа от старта до финиша, - сообщает пресс-служба ВВО. - После теории военнослужащие переходят к практическим действиям, по элементам разбирая каждое препятствие соревновательной трассы, пройденное обучаемым экипажем.
Напомним, что чемпион мира 2021 года механик-водитель Виктор Хишектуев вместе с танковым экипажем установил рекорд ВС РФ по навешиванию минных тралов. Старший сержант Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», который проходил на полигоне «Алабино» в Московской области, установил рекорд по скорости, разогнав танк до 84 км/ч, а наводчик старшина Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом танкового биатлона, первый титул чемпиона он получил в 2015 году.
В Бурятии чемпионы по танковому биатлону делятся секретами
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