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Жители Бурятии могут забрать древесину с лесосек

Жители Бурятии могут забрать древесину с лесосек
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты подготовили таблицу с указанием древесины, возможной к реализации жителям

Выяснилось, что в некоторых районах древесина имеется на складах заготовки или пунктах приёма и отгрузки древесины. Купить и самостоятельно забрать древесину со складов и с пунктов её приёма и отгрузки местные жители могут дешевле, чем на рынке.

Так, например, в Хоринском районе у 3 лесопользователей с лесосеки можно забрать 380 кубометров древесины за 100 рублей за кубометр. В Кижингинском районе у лесопользователей можно забрать 170 кубометров древесины бесплатно.

Специалисты республиканского агентства лесного хозяйства подготовили таблицу с указанием древесины, возможной к реализации местным жителям, с указанием контактов лесопользователей и цен, за которую они реализуют древесину. Перечень размещён на официальном сайте агентства и будет обновляться еженедельно. 
древесина

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