В машине мужчин были обнаружены две туши дикого животного, ружья
В 18 километрах от посёлка Чернышевск в лесу была задержана машина «УАЗ», в которой находились водитель и двое пассажиров.
В ходе досмотра были обнаружены две туши дикого животного, предположительно, косули, фонарь, два охотничьих ружья, нож и патроны. Мужчин доставили в отдел полиции. Установлено, что забайкальцы в тёмное время суток незаконно добыли диких животных, с применением запрещённого светового устройства.
Ущерб, нанесённый действиями браконьеров, оценён в 320 тысяч рублей. Изъяты туши животных, оружие и приспособления, с помощью которых совершена незаконная охота, а также автомобиль.
В отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье задержали браконьеров
Общество, Фото:
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