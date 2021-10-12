В Забайкалье задержали браконьеров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В машине мужчин были обнаружены две туши дикого животного, ружья



В 18 километрах от посёлка Чернышевск в лесу была задержана машина «УАЗ», в которой находились водитель и двое пассажиров.



В ходе досмотра были обнаружены две туши дикого животного, предположительно, косули, фонарь, два охотничьих ружья, нож и патроны. Мужчин доставили в отдел полиции. Установлено, что забайкальцы в тёмное время суток незаконно добыли диких животных, с применением запрещённого светового устройства.



Ущерб, нанесённый действиями браконьеров, оценён в 320 тысяч рублей. Изъяты туши животных, оружие и приспособления, с помощью которых совершена незаконная охота, а также автомобиль.



В отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

