В нём осуждённые прятали запрещённые предметы
Вечером 26 сентября сотрудники исправительной колонии №2 в городе Ангарск Иркутской области обнаружили тайник в спальном помещении общежития для осуждённых.
Под половым покрытием были спрятаны 15 сотовых телефонов, сим-карты, зарядные устройства и гарнитуры к ним, а также самодельная колода игральных карт, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.
Запрещенные к использованию осуждёнными средства связи и карты изъяты. Сотрудники оперативного отдела колонии начали проверку, в ходе которой будут установлены владельцы запрещённых предметов и способ доставки телефонов на территорию исправительного учреждения. Не исключено, что средства связи могли быть использованы осужденными для совершения новых преступлений.
В колонии Иркутской области нашли тайник под полом
Общество, Фото:
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