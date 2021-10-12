В колонии Иркутской области нашли тайник под полом

Общество, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

В нём осуждённые прятали запрещённые предметы



Вечером 26 сентября сотрудники исправительной колонии №2 в городе Ангарск Иркутской области обнаружили тайник в спальном помещении общежития для осуждённых.



Под половым покрытием были спрятаны 15 сотовых телефонов, сим-карты, зарядные устройства и гарнитуры к ним, а также самодельная колода игральных карт, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.



Запрещенные к использованию осуждёнными средства связи и карты изъяты. Сотрудники оперативного отдела колонии начали проверку, в ходе которой будут установлены владельцы запрещённых предметов и способ доставки телефонов на территорию исправительного учреждения. Не исключено, что средства связи могли быть использованы осужденными для совершения новых преступлений.







