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В Улан-Удэ работают овощные ярмарки

В Улан-Удэ работают овощные ярмарки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Приобрести продукцию можно в разных частях города

В Бурятии проводятся еженедельные ярмарки по продаже плодовоовощных культур. Мероприятия проводятся на открытых торговых площадках города Улан-Удэ: рынка «Стимул» (ул. Иволгинская, 13а), ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9), ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), торговая база «Буркоопсоюз» (ул. Ермаковская, 32).

- На данных площадках сельскохозяйственные организации, потребительские кооперации, садоводческие товарищества и личные подсобные хозяйства республики предлагают продукцию местного производства: картофель и овощи нового урожая, ягоды, дикоросы, мёд, плодоовощные консервы, а также сопутствующие товары, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.

Всех желающих приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей приглашают на ярмарки.



ярмарка

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