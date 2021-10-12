Приобрести продукцию можно в разных частях города
В Бурятии проводятся еженедельные ярмарки по продаже плодовоовощных культур. Мероприятия проводятся на открытых торговых площадках города Улан-Удэ: рынка «Стимул» (ул. Иволгинская, 13а), ТК «Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9), ТК «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108), торговая база «Буркоопсоюз» (ул. Ермаковская, 32).
- На данных площадках сельскохозяйственные организации, потребительские кооперации, садоводческие товарищества и личные подсобные хозяйства республики предлагают продукцию местного производства: картофель и овощи нового урожая, ягоды, дикоросы, мёд, плодоовощные консервы, а также сопутствующие товары, - сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.
Всех желающих приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей приглашают на ярмарки.
В Улан-Удэ работают овощные ярмарки
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