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Забайкальца осудили за контрабанду 12 золотых слитков

Забайкальца осудили за контрабанду 12 золотых слитков
Общество,  Фото:pexels.com
Золото обнаружили на таможне

Уроженец Оловяннинского района Забайкальского края признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере».

Суд установил, что в мае обвиняемый, предварительно договорившись с неустановленным следствием гражданином Китая, за 50 тысяч рублей пытался переместить из России в КНР 12 золотых слитков массой более 4 кг. При этом письменную декларацию в таможню о перемещении через границу стратегически важных товаров не представил.

Золото было обнаружено при пограничном осмотре транспортного средства мужчины. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 17 млн. рублей.

Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде трёх лет трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
суд приговор Забайкальский край

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