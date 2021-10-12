Золото обнаружили на таможне
Уроженец Оловяннинского района Забайкальского края признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 «Контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере».
Суд установил, что в мае обвиняемый, предварительно договорившись с неустановленным следствием гражданином Китая, за 50 тысяч рублей пытался переместить из России в КНР 12 золотых слитков массой более 4 кг. При этом письменную декларацию в таможню о перемещении через границу стратегически важных товаров не представил.
Золото было обнаружено при пограничном осмотре транспортного средства мужчины. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила более 17 млн. рублей.
Суд признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде трёх лет трёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Забайкальца осудили за контрабанду 12 золотых слитков
Общество, Фото:
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