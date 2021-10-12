В Бурятии выберут лучших школьных журналистов

Юнкоров республики приглашают на конкурс «Золотое перо»
В Бурятии проводится республиканский конкурс юных журналистов «Золотое перо». Желающие принять участие в мероприятии могут направить работы до 30 ноября на электронный адрес: dorzh@mail.ruс пометкой «Золотое перо».
Конкурс проводится в семи номинациях. Среди них – «Лучшая тематическая информационная продукция» и «Лучший исследовательский проект по медийной тематике».
Номинация «Конкурс проектов «Мы формируем информационное пространство» состоит из программы, которую хотели бы реализовать в образовательном учреждении отдельные участники конкурса или творческая группа до пяти человек.
В номинации «Лучший журналистский материал, посвящённый 355-летию г. Улан-Удэ» материал может быть представлен для оценивания в следующих форматах:«Текст» (в любом из жанров: интервью, заметка, очерк, эссе и др.); «Видео» (видеосюжет; видеоиллюстрация; короткометражный фильм, в том числе анимационный). Если работа опубликована в печатном издании, в интернет выкладывается скан-копия страницы, необходимо указать ссылки. В электронной заявке указываются ссылки на ресурсы, где размещены материалы.
Конкурс детских медиаработ «Добрая воля» - поддержка деятельности волонтёров, участия подростков в позитивном изменении социальной среды, принятии решений, затрагивающих их интересы. Авторами могут быть как индивидуальные, так и коллективные участники. В основе журналистских работ должен быть конкретный случай, происшествие, история, раскрывающее одно из тематических направлений с приложением 1-2 фотографий, раскрывающих тему.
В номинации «Конкурс школьных газет» определяются победители: «Лучшая школьная газета - 2021»; «Лучший дизайн школьной газеты»; «Лучший авторский материал по темам».
Номинация «Байкал – наше достояние» посвящена году Байкала. Юные журналисты и блогеры могут соревноваться по теме в разных жанрах: статья, фоторепортаж, фотозарисовка, эссе и других.
Победители республиканского конкурса получат дипломы и призы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.
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