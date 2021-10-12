 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 октября

11 октября

Популярное

В Иркутске впервые проведут театральный фестиваль имени Распутина

В Иркутске впервые проведут театральный фестиваль имени Распутина
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие приурочено к 85-летию писателя

Первый всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина пройдёт в Иркутске в марте 2022 года. Мероприятие будет посвящёно 85-летию выдающегося иркутского писателя и 85-летию образования Иркутской области.

В его рамках профессиональные государственные, муниципальные, частные и независимые театральные коллективы всей страны смогут представить свои спектакли по произведениям Валентина Распутина. Драмтеатр имени Охлопкова уже начал приём заявок. Лучшие спектакли будут отобраны на конкурсной основе. Специально для фестиваля Иркутский драмтеатр поставит спектакль по рассказу писателя. Сейчас в афише учреждения есть две постановки по его произведениям.

Во время фестиваля пройдут лекции экспертов по изучению творчества Валентина Распутина. Запланированы так называемые кросскультурные мероприятия, участие в которых вместе с театром примут другие учреждения культуры: библиотеки, музеи, выставочные центры.

На организацию и проведение первого всероссийского театрального фестиваля имени Валентина Распутина будут направлены средства областного, федерального бюджетов, а также президентского фонда культурных инициатив. В этом году фестиваль стал победителем всероссийского конкурса на предоставление гранта и получил 9,9 млн рублей.

Также в 2022 году в рамках празднования 85-летия Иркутской области и юбилея Валентина Распутина состоятся всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию писателя, книжные выставки, тематические акции, литературные вечера, творческие конкурсы. Будут созданы новые спектакли по произведениям автора, издана документальная фотокнига «Открытое слово». В неё войдут не опубликованные фотоснимки Валентина Распутина и фрагменты переписки писателя с известным литературоведом и критиком Валентином Курбатовым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск фестиваль театр Иркутская область литература

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии выберут лучших школьных журналистов
В Бурятии выберут лучших школьных журналистов
Общество, 12.10.2021
Юнкоров республики приглашают на конкурс «Золотое перо»
Забайкалье примет фестиваль туризма «100 вёрст»
Забайкалье примет фестиваль туризма «100 вёрст»
Общество, 12.10.2021
Его посвятят природе и истории Ивано-Арахлейских озёр
В Бурятии военные на стрельбах «рисуют» звезду
В Бурятии военные на стрельбах «рисуют» звезду
Общество, 12.10.2021
Танкисты ВВО выполняют норматив по наведению приборов прицеливания
В Бурятии чемпионы по танковому биатлону делятся секретами
В Бурятии чемпионы по танковому биатлону делятся секретами
Общество, 12.10.2021
Разработанная система обучения поможет кандидатам на участие в отборочных этапах армейских игр
В Улан-Удэ учащимся ДШИ присудили премии имени Бау Ямпилова
В Улан-Удэ учащимся ДШИ присудили премии имени Бау Ямпилова
Общество, 12.10.2021
Стипендия и денежная премия присуждена пяти юным музыкантам
Иркутянка взяла «серебро» первенства мира по дзюдо
Иркутянка взяла «серебро» первенства мира по дзюдо
Общество, 12.10.2021
Она принимала участие в командных соревнованиях в весовой категории до 70 кг
Шахматисты Бурятии завоевали 4 медали «Кубка Тужи»
Шахматисты Бурятии завоевали 4 медали «Кубка Тужи»
Общество, 12.10.2021
Соревнования проводились в Забайкальском крае
Для жителей ДФО выделили около полмиллиарда на льготные авиабилеты
Для жителей ДФО выделили около полмиллиарда на льготные авиабилеты
Общество, 12.10.2021
Билеты со скидками поступят в продажу в ближайшее время
В Иркутской области из-за COVID-19 школы переводят на дистанционное обучение
В Иркутской области из-за COVID-19 школы переводят на дистанционное обучение
Общество, 12.10.2021
Из-за коронавируса на карантине находится один детский сад
Боксана из Бурятии стала призёром международного турнира
Боксана из Бурятии стала призёром международного турнира
Общество, 12.10.2021
Людмила Воронцова выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 57 кг
Улан-удэнец пожаловался, что мусор не вывозят уже месяц
Улан-удэнец пожаловался, что мусор не вывозят уже месяц
Общество, 12.10.2021
Бытовые отходы растаскивают собаки
В Забайкалье планируют ввести систему QR-кодов
В Забайкалье планируют ввести систему QR-кодов
Общество, 12.10.2021
Это связано с ростом заболеваемости COVID-19
Пожарный стал «Папой года» в Курумканском районе Бурятии
Пожарный стал «Папой года» в Курумканском районе Бурятии
Общество, 12.10.2021
Впереди республиканский этап конкурса 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^