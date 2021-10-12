В Иркутске впервые проведут театральный фестиваль имени Распутина

Мероприятие приурочено к 85-летию писателя



Первый всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина пройдёт в Иркутске в марте 2022 года. Мероприятие будет посвящёно 85-летию выдающегося иркутского писателя и 85-летию образования Иркутской области.



В его рамках профессиональные государственные, муниципальные, частные и независимые театральные коллективы всей страны смогут представить свои спектакли по произведениям Валентина Распутина. Драмтеатр имени Охлопкова уже начал приём заявок. Лучшие спектакли будут отобраны на конкурсной основе. Специально для фестиваля Иркутский драмтеатр поставит спектакль по рассказу писателя. Сейчас в афише учреждения есть две постановки по его произведениям.



Во время фестиваля пройдут лекции экспертов по изучению творчества Валентина Распутина. Запланированы так называемые кросскультурные мероприятия, участие в которых вместе с театром примут другие учреждения культуры: библиотеки, музеи, выставочные центры.



На организацию и проведение первого всероссийского театрального фестиваля имени Валентина Распутина будут направлены средства областного, федерального бюджетов, а также президентского фонда культурных инициатив. В этом году фестиваль стал победителем всероссийского конкурса на предоставление гранта и получил 9,9 млн рублей.



Также в 2022 году в рамках празднования 85-летия Иркутской области и юбилея Валентина Распутина состоятся всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию писателя, книжные выставки, тематические акции, литературные вечера, творческие конкурсы. Будут созданы новые спектакли по произведениям автора, издана документальная фотокнига «Открытое слово». В неё войдут не опубликованные фотоснимки Валентина Распутина и фрагменты переписки писателя с известным литературоведом и критиком Валентином Курбатовым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

