В регионе продолжается рост заболеваемости
В медучреждениях Иркутской области за неделю дополнительно развёрнуто 659 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил глава региона Игорь Кобзев.
В частности, значительно увеличен коечный фонд в Братске. Оказание плановой медицинской помощи в Братской городской больнице №3 полностью приостановлено. Учреждение перепрофилировано под ковидный госпиталь. Пациентов с неинфекционными патологиями принимают Братские городские больницы № 1 и 2. Ранее ковидный госпиталь был открыт на базе городской клинической больницы №5, в Братской районной больнице подготовлены 200 коек, а также до 150 увеличено количество коек в санатории «Юбилейный».
Всего в Иркутской области в 48 учреждениях развёрнуто 4168 коек.
- В регионе продолжается подъём заболеваемости. В ежедневном режиме происходит перепрофилирование учреждений здравоохранения. Нагрузка на медиках колоссальная. Мы, со своей стороны, вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры. Сегодня я подписал изменения в указ, по которому с 23 октября приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов и других мероприятий. Если число заболевших будет расти, мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения. В очередной раз призываю жителей региона сделать прививку от ковида. Пункты вакцинации готовы принять всех желающих, - подчеркнул губернатор.
По состоянию на 11 октября первым компонентом привиты 660 905 человек, вторым – 568 390 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Иркутской области разворачивают дополнительные ковидные койки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В регионе продолжается рост заболеваемости
Также парень украл из магазина одежду
Здесь показывают ежедневную работу пожарных
За сутки выявили ещё 114 больных коронавирусом
Мужчина отказывался от лечения, игнорировал назначения врача
Женщина получила травмы различной степени тяжести
Водитель не справился с управлением
Роспотребнадзор провёл проверку
Раджану Дымбрылову торжественно встретили в аэропорту
Организатор деятельности находится под домашним арестом
В дело вмешалась прокуратура
Мама девочки обратилась в прокуратуру
Началась подготовка к новому периоду
В районах республики прогнозируется мокрый снег
Общество, 11.10.2021
Принять участие в конкурсе могут волонтёры и добровольческие объединения