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В Иркутской области разворачивают дополнительные ковидные койки

В Иркутской области разворачивают дополнительные ковидные койки
Общество,  Фото:pexels.com
В регионе продолжается рост заболеваемости

В медучреждениях Иркутской области за неделю дополнительно развёрнуто 659 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил глава региона Игорь Кобзев.

В частности, значительно увеличен коечный фонд в Братске. Оказание плановой медицинской помощи в Братской городской больнице №3 полностью приостановлено. Учреждение перепрофилировано под ковидный госпиталь. Пациентов с неинфекционными патологиями принимают Братские городские больницы № 1 и 2. Ранее ковидный госпиталь был открыт на базе городской клинической больницы №5, в Братской районной больнице подготовлены 200 коек, а также до 150 увеличено количество коек в санатории «Юбилейный».

Всего в Иркутской области в 48 учреждениях развёрнуто 4168 коек.

- В регионе продолжается подъём заболеваемости. В ежедневном режиме происходит перепрофилирование учреждений здравоохранения. Нагрузка на медиках колоссальная. Мы, со своей стороны, вынуждены вводить дополнительные ограничительные меры. Сегодня я подписал изменения в указ, по которому с 23 октября приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов и других мероприятий. Если число заболевших будет расти, мы будем вынуждены вводить дополнительные ограничения. В очередной раз призываю жителей региона сделать прививку от ковида. Пункты вакцинации готовы принять всех желающих, - подчеркнул губернатор.

По состоянию на 11 октября первым компонентом привиты 660 905 человек, вторым – 568 390 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. 
коронавирус Иркутская область

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