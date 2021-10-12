В Иркутской области из-за COVID-19 школы переводят на дистанционное обучение

Из-за коронавируса на карантине находится один детский сад



В Иркутской области на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции переведены две школы. Одна в Катангском районе, вторая в Заларинском. Данные привело министерство образования Иркутской области на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории региона.



В ведомстве также сообщили, что в области закрыты четыре дошкольных учреждения. Из них из-за COVID-19 на карантине находятся один детский сад в Жигаловском районе. В Качугском, Усольском и Тулунском районах дошкольные учреждения не работают по причине распространения ОРВИ.



– Медики отмечают, что чаще стали болеть дети. Мы разворачиваем дополнительные места в детских стационарах. Между тем мы не должны забывать, что ответственность за здоровье детей лежит полностью на плечах взрослых. Призываю родителей, педагогов и персонал детских дошкольных учреждений пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Решения о закрытии учреждений образования на карантин принимаются муниципальными оперативными штабами и Роспотребнадзором. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

