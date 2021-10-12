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Улан-удэнец тайно оформил на своего приятеля кредит

Улан-удэнец тайно оформил на своего приятеля кредит
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Также парень украл из магазина одежду

К уголовной ответственности за кражи будет привлечён 19-летний улан-удэнец.

Молодой человек в мае 2021 года взял в пользование сим-карту у своего приятеля. Позже, обнаружив, что к ней подключен «мобильный банк» (абонентский номер привязан к счёту), парень установил на телефон банковское мобильное приложение. Через онлайн-банкинг он оформил на имя знакомого кредит на 33 тысячи рублей, обналичил деньги с помощью банковской карты случайного прохожего и потратил их.

В сентябре подозреваемый украл вещи из магазина спорттоваров: взял со стеллажа и надел на себя кроссовки, сложил в украденный рюкзак куртку и джемпер и беспрепятственно покинул торговую точку. Ущерб составил около 17,5 тысяч рублей.

Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Молодой человек обучается в техникуме.

Дознавателем в адрес руководства организации будет вынесено предписание об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Также расследовано уголовное дело по обвинению его в краже в торговом центре Железнодорожного района (снял куртку с манекена рядом с павильоном и унёс с собой). Сейчас оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража

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