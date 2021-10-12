Танкисты ВВО выполняют норматив по наведению приборов прицеливания
Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б на полигоне «Сосновый Бор» в рамках контрольной проверки.
- Наводчики выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки, изображая на листе бумаги геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. Этот проверенный и эффективный способ применяли танкисты Советской армии. Проводят занятия на учебном месте чемпионы танкового биатлона капитан Дмитрий Черноштан и прапорщик Бато Цыдыпов, – сообщает пресс-служба Восточного военного округа. - Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, определении расстояния до цели, ведении огня на поражение противника с первого выстрела.
Помимо этого, экипажи танков Т-72Б выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельбу ведут на ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.
Как пояснили в пресс-службе ВВО, общая оценка складывается из нескольких составляющих, среди которых профессионально-должностная подготовка экипажей, состояние вооружения и военной техники, умения и навыки военнослужащих по отдельно взятым специальностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях.
В Бурятии военные на стрельбах «рисуют» звезду
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