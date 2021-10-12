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Лауреат конкурса «Учитель года 2021» вернулась в Бурятию

Лауреат конкурса «Учитель года 2021» вернулась в Бурятию
Общество,  Фото:minobrnauki03
Раджану Дымбрылову торжественно встретили в аэропорту

В аэропорту «Байкал» встретили лауреата конкурса «Учитель года 2021» Раджану Дымбрылову. Её приветствовали врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков и Андрей Ляхов, начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования и науки республики, представители комитета по образованию администрации Улан-Удэ, а также родственники, коллеги и друзья «Лучшего учителя Бурятии-2021».

Последние несколько недель были очень насыщенными в жизни преподавателя английского языка лингвистической гимназии №3 Улан-Удэ Раджаны Дымбрыловой.

Абсолютный победитель юбилейного XXV республиканского конкурса «Учитель года Бурятии- 2021», дочь первого обладателя звания «Учитель года Бурятии» Баяра Гомбоева, Раджана Баяровна, представляла республику на Всероссийском конкурсе «Учитель года России», где вошла в число 15 сильнейших педагогов страны.

- Никогда ещё возвращение на родину не было таким волнительным и долгожданным. Спасибо за поддержку! Спасибо за то, что болели за меня – я это чувствовала, - сказала Раджана Баяровна.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» прошёл 32-й раз. Испытания федерального этапа были организованы в Ростове-на-Дону с 25 сентября по 3 октября. Этот конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Затем с 4 по 10 октября представитель Бурятии участвовала в первой Неделе учителя, посвящённой профессии педагога и направленной на её популяризацию. В Москве Раджана Баяровна встречалась с участниками Всероссийского конкурса «Директор года».

С 9 по 10 октября обладатель Гран-при регионального конкурса в Бурятии приняла участие в составе делегации нашей республики в Первом Всероссийском форуме классных руководителей.

Сейчас Раджана Баяровна с нетерпением ждёт встречи со своими учениками, сообщили в пресс-службе министерства образования Бурятии. 
учителя

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