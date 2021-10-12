В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «НЭК» - нарушило закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Выявлен факт бездействия организации по формированию запаса топлива. В эксплуатации общества находятся две котельные в посёлке городского типа Наушки, запас топлива на них отсутствовал в полном объёме.
- В связи с этим прокурор района обратился в районный суд с исковым заявлением о понуждении администрации муниципального образования «Наушкинское» и ресурсоснабжающей организации принять меры по организации теплоснабжения населения в границах поселения, а также создать и поддерживать в течение отопительного сезона 2021-2022 годов нормативный запас топлива, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Кяхтинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.
В Бурятии организация не запаслась топливом на зиму
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 12.10.2021
Началась подготовка к новому периоду
Общество, 12.10.2021
В районах республики прогнозируется мокрый снег
Принять участие в конкурсе могут волонтёры и добровольческие объединения
Участники должны опубликовать в соцсетях фото или видео о полезном питании
В общекомандном зачёте победила команда Боханского педагогического колледжа
Поздравить СОШ №43 пришли выпускники, педагоги и чиновники
На дистанции 8 километров отличился Антон Чипизубов
В церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы
Награды были вручены работникам Русского драмтеатра
Из республики будет призвано более тысячи новобранцев
В ведомстве прошла тематическая акция
Николай Вилков погиб, освобождая северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков
Также жители республики смогли посетить его концерт
Спортсмены провели для военных мастер-класс и показательную тренировку
«Байкал» победил в турнире «1 лига» среди команд Сибири и Дальнего Востока