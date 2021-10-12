В Бурятии организация не запаслась топливом на зиму

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «НЭК» - нарушило закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



Выявлен факт бездействия организации по формированию запаса топлива. В эксплуатации общества находятся две котельные в посёлке городского типа Наушки, запас топлива на них отсутствовал в полном объёме.



- В связи с этим прокурор района обратился в районный суд с исковым заявлением о понуждении администрации муниципального образования «Наушкинское» и ресурсоснабжающей организации принять меры по организации теплоснабжения населения в границах поселения, а также создать и поддерживать в течение отопительного сезона 2021-2022 годов нормативный запас топлива, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Кяхтинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.

