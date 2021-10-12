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В Бурятии организация не запаслась топливом на зиму

В Бурятии организация не запаслась топливом на зиму
Общество,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Кяхтинском районе Бурятии ресурсоснабжающая организация – общество с ограниченной ответственностью «НЭК» - нарушило закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выявлен факт бездействия организации по формированию запаса топлива. В эксплуатации общества находятся две котельные в посёлке городского типа Наушки, запас топлива на них отсутствовал в полном объёме.

- В связи с этим прокурор района обратился в районный суд с исковым заявлением о понуждении администрации муниципального образования «Наушкинское» и ресурсоснабжающей организации принять меры по организации теплоснабжения населения в границах поселения, а также создать и поддерживать в течение отопительного сезона 2021-2022 годов нормативный запас топлива, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Кяхтинский районный суд исковые требования прокурора удовлетворил.
прокуратура

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