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В Бурятии школа принимала деньги от родителей за отчисленную девочку

В Бурятии школа принимала деньги от родителей за отчисленную девочку
Общество,  Фото:pexels.com
Мама девочки обратилась в прокуратуру

В прокуратуру обратилась жительница Курумканского района Бурятии. Она попросила провести проверку в сфере реализации прав несовершеннолетних на общедоступность и бесплатность образования.

Установлено, что несовершеннолетняя дочь заявительницы в 2019 году отчислена из Курумканской детской школы искусств. Администрация школы не довела данный факт до родителей. Девочка продолжала посещать занятия, а родители вносили добровольные пожертвования.

Кроме того, в нарушение закона администрация принимала от законных представителей детей добровольные пожертвования в виде наличных денежных средств.

Главе Курумканского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, девочка восстановлена в обучении, родителям вернули деньги, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура

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