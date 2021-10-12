В Бурятии школа принимала деньги от родителей за отчисленную девочку

Мама девочки обратилась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась жительница Курумканского района Бурятии. Она попросила провести проверку в сфере реализации прав несовершеннолетних на общедоступность и бесплатность образования.



Установлено, что несовершеннолетняя дочь заявительницы в 2019 году отчислена из Курумканской детской школы искусств. Администрация школы не довела данный факт до родителей. Девочка продолжала посещать занятия, а родители вносили добровольные пожертвования.



Кроме того, в нарушение закона администрация принимала от законных представителей детей добровольные пожертвования в виде наличных денежных средств.



Главе Курумканского района внесено прокурорское представление, которое удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, девочка восстановлена в обучении, родителям вернули деньги, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

