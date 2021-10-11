В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья

Мероприятие будет организовано на этой неделе



В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья «Время разделять» (0+). Она состоится 16 октября с 10:00 до 12:00 в четырёх местах:



- Центральный вход парка Юбилейный (43 квартал, напротив ТЦ Заря) ;

- рядом с ТЦ «Абсолют» по улице Терешковой (на углу вдоль забора, напротив ДС «Теремок»);

- п. Восточный, ост. Абсолют, ул. Туполева, 7а;

- Элеватор, магазин «Темп», с торца.



На акции не будут принимать:



- мясные и рыбные отходы, пищевые отходы;

- пластик с маркировкой 3, 5, 6, 7, бутылки, стаканчики, контейнеры, подложки, пенопласт, одноразовую посуду.

- грязные мешочки и пакеты, упаковки с маркировкой С/... и без маркировки (из-под сухарей, чипсов и т.п.);

- батарейки и лампы.



Что можно принести:



- стеклянные бутылки, банки;

- макулатуру (офисная бумага, альбомы, тетради, книги, журналы, газеты, «рекламки», белые картонные коробки, чеки);

- гофрокартон (отдельно);

- пластиковые бутылки с маркировкой 1, ПЭТ, PET (от напитков);

- пластиковые бутылки с маркировкой 2, ПНД, LDPE и 4, ПВД, HDPE (от бытовой химии);

- одежду и вещи в чистом и исправном виде;

- полиэтиленовые пакеты, которые тянутся, чистые и сухие (пакеты-майки, с ручками, фасовочные);

- жесть (консервные банки, крышки, от банок и другой металл);

- алюминий (алюминиевые банки, фольга и др.).



Всё должно быть в чистом виде, сухое и упакованное.





