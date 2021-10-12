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В Улан-Удэ до +10 градусов

В Улан-Удэ до +10 градусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В районах республики прогнозируется мокрый снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +8,+13, местами +2,+7.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +8,+10. 
прогноз погоды

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