В районах республики прогнозируется мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +8,+13, местами +2,+7.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +8,+10.
В Улан-Удэ до +10 градусов
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Общество, 12.10.2021
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