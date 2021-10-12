В Улан-Удэ до +10 градусов

В районах республики прогнозируется мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 12 октября по республике днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +8,+13, местами +2,+7.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 4-9 м/с. Температура днём +8,+10.

