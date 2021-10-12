Началась подготовка к новому периоду
С 10 октября в южных и центральных районах Иркутской области закрыт пожароопасный сезон на землях лесного фонда. Приказ об этом подписал министр лесного комплекса региона Владимир Читоркин. Решение принято в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах. В северо-восточных территориях Прибайкалья лесопожарный сезон был закрыт 1 октября.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, два последних лесных пожара в этом году были ликвидированы в регионе 11 сентября. Пожароопасный сезон был открыт 17 апреля, за это время зафиксировано 590 лесных пожаров, на общей площади 461367,9 га. В этом сезоне было зафиксировано самое меньшее количество пожаров за последние пять лет. Оперативность тушения в первые сутки после обнаружения составила 62,8%.
В этом году больше всего пожаров, как по площади, так и по количеству было в северных районах Иркутской области, и основной причиной стала аномально тёплая, сухая и ветреная погода. Например, в Катангском районе, где была зафиксирована наибольшая площадь, пройденная огнём, два месяца не было дождей. При этом такие пожары произошли в труднодоступных и отдалённых местах.
По словам министра лесного комплекса Иркутской области, буквально с 1 октября текущего года ведомство начало подготовку к пожароопасному периоду 2022 года. Формируется межведомственная рабочая группа с участием арендаторов лесных участков, которая будет комплексно решать вопросы подготовки к пожароопасному сезону.
В Иркутской области завершился пожароопасный сезон
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