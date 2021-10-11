В Улан-Удэ объявлен ЗОЖ-челлендж

Участники должны опубликовать в соцсетях фото или видео о полезном питании



В Улан-Удэ объявлено о запуске масштабного ЗОЖ-челленджа «Шэмэтэй эдеэн» – «Полезное питание». Акция пройдёт с 13 по 31 октября.



- Мы хотим, чтобы вы были здоровыми, стройными, энергичными и красивыми, а это значит время пришло, чтобы создать community of healthy people – сообщество, объединяющее людей, ведущих здоровый образ жизни. В челлендже могут принять участие взрослые и дети, самое главное не забывайте главный посыл: «Давайте запомним, друзья, навсегда – здоровой должна быть наша еда!» - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ



Для участия нужно опубликовать в своём аккаунте в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграме», «Фэйсбуке» или «Тик-Токе» фото или короткий видеоролик:

- фото или видео процесса приготовления любимых семейных блюд из полезных продуктов;

- фото или видео блюда, приготовленного по всем правилам ЗОЖ в кругу семьи;

- фото или видео приёма пищи: завтрак, обед или ужин в кругу семьи или в школьной столовой, самое главное – это полезные продукты на тарелке;

- фото или видео плаката на тему ЗОЖ с полезными продуктами, влияющими на мозговую деятельность, физическое здоровье, стройность и т.д.

Также надо проставить хэштеги: #здоровоепитаниевшколах03, #питаемсяиздоровеемвшколах03



Самых креативных отметят 1 ноября в социальных сетях комитета по образованию администрации города.



Возрастное ограничение 6+

