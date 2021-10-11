Забайкальцы выиграли «серебро» на первенствах России по кроссу

На дистанции 8 километров отличился Антон Чипизубов



Читинские легкоатлеты завоевали серебряные медали на первенствах России по кроссу. Чемпионат и первенства U18 и U23 проходили в Оренбурге с 9 по 10 октября.



Как рассказали в федерации лёгкой атлетики, на дистанции 8 километров Антон Чипизубов завоевал «серебро» у юниоров с результатом 26:51. При этом он выполнил норматив мастера спорта (тренера Екатерина Приладных и Николай Ящук). На дистанции 3 километра второе «серебро» у юношей выиграл Фёдор Ш. с результатом 9:29. Также он выполнил норматив кандидат в мастера спорта (тренер Владислав Галиев).



Также на дистанции 10 километров у мужчин боролись забайкальцы Андрей Попов и Максим Курбатов. Среди женщин Забайкалье представляли Светлана Немынова и Ангелина Опарина, они боролись на дистанции 6 километров.



В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

