В Бурятии начался осенний призыв

Из республики будет призвано более тысячи новобранцев



В Бурятии стартовал осенний призыв на военную службу, в ходе которого военными комиссариатами будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более одной тысячи граждан. Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября, а массовые стартуют в середине ноября текущего года.



- На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды по сезону. Каждому будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Кроме того, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будут храниться биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Всего около 59 пунктов.



- Особое внимание уделено недопущению заражения и распространения вирусной инфекции COVID-19. Весь персонал военкоматов, призывных и сборных пунктов вакцинирован, - пояснили в пресс-службе ВВО.



Стоит отметить, что 99 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.



Осенний призыв граждан на военную службу завершится 31 декабря текущего года.

