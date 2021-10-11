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В Бурятии начался осенний призыв

В Бурятии начался осенний призыв
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Из республики будет призвано более тысячи новобранцев

В Бурятии стартовал осенний призыв на военную службу, в ходе которого военными комиссариатами будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более одной тысячи граждан. Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября, а массовые стартуют в середине ноября текущего года.

- На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды по сезону. Каждому будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Кроме того, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будут храниться биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Всего около 59 пунктов.

- Особое внимание уделено недопущению заражения и распространения вирусной инфекции COVID-19. Весь персонал военкоматов, призывных и сборных пунктов вакцинирован, - пояснили в пресс-службе ВВО.

Стоит отметить, что 99 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Осенний призыв граждан на военную службу завершится 31 декабря текущего года.
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