В Иркутске сыграли свадьбу 91-летний жених и 89-летняя невеста

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Молодожёнам пожелали добра, крепкого здоровья и многих счастливых дней



8 октября в Ленинском округе Иркутска состоялась регистрация брака Николая Терентьевича Кравчёнок и Галины Устиновны Рыковой. Молодые удивили сотрудников ЗАГС своим возрастом. Жениху на момент заключения брака исполнился 91 год, а невесте 89 лет.



В ЗАГСе отметили, что с большим уважением относятся к таким людям, преклоняются перед теми, над кем годы не властны, кто всегда молод душой и верен своему сердцу.



Молодую пару с днём бракосочетания поздравил руководитель службы ЗАГС Иркутской области. Он пожелал им мира, добра, крепкого здоровья, бодрости духа и много счастливых дней впереди, сообщает пресс-служба учреждения.

