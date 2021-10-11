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В Иркутске сыграли свадьбу 91-летний жених и 89-летняя невеста

В Иркутске сыграли свадьбу 91-летний жених и 89-летняя невеста
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Молодожёнам пожелали добра, крепкого здоровья и многих счастливых дней

8 октября в Ленинском округе Иркутска состоялась регистрация брака Николая Терентьевича Кравчёнок и Галины Устиновны Рыковой. Молодые удивили сотрудников ЗАГС своим возрастом. Жениху на момент заключения брака исполнился 91 год, а невесте 89 лет.

В ЗАГСе отметили, что с большим уважением относятся к таким людям, преклоняются перед теми, над кем годы не властны, кто всегда молод душой и верен своему сердцу.

Молодую пару с днём бракосочетания поздравил руководитель службы ЗАГС Иркутской области. Он пожелал им мира, добра, крепкого здоровья, бодрости духа и много счастливых дней впереди, сообщает пресс-служба учреждения.
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