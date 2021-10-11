В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта

В общекомандном зачёте победила команда Боханского педагогического колледжа



8 октября в Иркутске проходил VIII областной фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций региона. В соревнованиях приняли участие 208 спортсменов из Ангарска, Иркутска, посёлков Бохан и Железнодорожный. Рейтинг по итогам фестиваля идёт в зачёт XIV областной спартакиады в спортивных номинациях: «Молодёжно-спортивная лига – «Юность России» и «Олимпийские надежды».



Команды соревновались в пяти видах спорта: русская лапта, русские шашки, гиревой спорт, стрельба из пневматической винтовки и спортивное ориентирование (кросс-спринт).



В соревнованиях по русским шашкам в командном зачёте победила команда Боханского педагогического колледжа им. Д. Банзарова (БПК имени Д. Банзарова), второй стала команда Ангарского политехнического техникума (АПТ), замкнула тройку призёров команда Иркутского техникума авиастроения и материалообработки (ИТАМ).



Среди девушек в гиревом спорте победу одержала команда БПК имени Д. Банзарова, второе место заняла команда Иркутского техникума машиностроения имени Н.П. Трапезникова (ИТМ имени Н.П.Трапезникова), третье место – команда АПТ. Среди юношей в соревнованиях по гиревому спорту первенствовала команда БПК имени Д. Банзарова, второй результат показала команда Ангарского техникума строительных технологий (АТСТ), на третьем месте оказалась команда АПТ.



В стрельбе из пневматической винтовки вновь победила команда БПК имени Д. Банзарова, второй стала команда АПТ, третьей – ИТМ имени Н.П.Трапезникова. В соревнованиях по русской лапте лидировала команда БПК имени Д. Банзарова, второе место заняла команда Иркутского техникума транспорта и строительства (ИТТРиС), третье место – команда Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта (ИрТРиАТ).



Среди девушек в командном зачёте по спортивному ориентированию первой стала команда БПК имени Д. Банзарова, второй – команда ИТАМ, третьей – команда Ангарского техникума общественного питания и торговли (АТОПТ). Среди юношей в этом виде спорта победила команда Ангарского автотранспортного техникума (ААТТ), второй стала команда АТСТ, на третьем месте – команда ИТАМ.



В личном первенстве среди девушек до 18 лет в гиревом спорте золотую медаль завоевала представительница АПТ, серебряную медаль выиграла спортсменка БПК им. Д.Банзарова, бронзовую медаль ушла в ИТМ имени Н.П.Трапезникова. Среди девушек до 20 лет победу одержала Светлана Ухнаева (БПК им. Д.Банзарова), второе место заняла Ольга Чувашова (ИрТРиАТ), третье место – Дарья Гурьева из Ангарского педагогического колледжа (АПК).



Среди юношей до 18 лет в гиревом спорте лучший результат показал атлет из АТСТ, второй результат – у спортсмена ИТМ имени Н.П.Трапезникова, третий – у учащегося АПТ. Среди юношей до 20 лет первое место занял Владимир Бушкуев (БПК им. Д.Банзарова), второе место – Алексей Протасов из Ангарского индустриального техникума (АИТ), третье – Георгий Фролов (АТОПТ).



Среди девушек по русским шашкам медаль высшей пробы выиграла спортсменка БПК им. Д.Банзарова, серебряным призёром стала шашистка из АПТ, бронзовым призёром – представительница АТСТ. Среди юношей в этой дисциплине лидировал учащийся БПК им. Д.Банзарова, второе место занял студент из ИТАМ, третье место – спортсмен из ИТМ имени Н.П.Трапезникова.



Среди девушек в стрельбе из пневматической винтовки самой меткой была представительница БПК им. Д.Банзарова, второй результат показала студентка АПТ, замкнула тройку лидеров учащаяся Иркутского техникума транспорта и строительства (ИТТРиС). Среди юношей первое место занял спортсмен ИТМ имени Н.П.Трапезникова, второе место – стрелок из АПТ, третье место – у ИТТРиС.



В общекомандном зачёте победила команда Боханского педагогического колледжа им. Д. Банзарова, второй стала команда Ангарского политехнического техникума, на третьем месте оказалась команда Ангарского техникума строительных технологий. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

