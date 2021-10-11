В Бурятии стартует конкурс «Республика добрых дел»

Принять участие в конкурсе могут волонтёры и добровольческие объединения



В Бурятии дан старт республиканского конкурса в сфере добровольчества (волонтёрства) «Республика добрых дел». Мероприятие проводится в целях признания опыта и достижений в сфере добровольческой деятельности, осуществляемой на территории РБ.



Участвовать могут:

- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;

- Волонтёрские центры, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридических лиц;

- Юридические лица – социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.



Номинации конкурса среди физических лиц:

- «Открытие года»;

- «Социальный волонтёр года»;

- «Событийный волонтёр года»;

- «Серебряный волонтёр года»;

- «Волонтёр года»;

- «Культурно-просветительское волонтёрство»;

- «Профессиональное волонтёрство»;

- «Незаменимый лидер».



Номинации конкурса среди волонтёрских центров и юридических лиц:

- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;

- «Волонтёрская организация года»;

- «Волонтёрская студенческая организация года»;

- «Волонтёрский школьный отряд года»;

- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;

- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;

- «Лучший волонтёрский штаб «#МыВместе»;

- «Лучшее общественное экологическое объединение»;

- «Социальный проект года».



Заявки на участие направляются на электронную почту: dobrodom03@yandex.ru с пометкой «Конкурс» до 2 ноября. Положение и анкета для заявки размещены на сайте ГАУ РБ «Молодёжный центр». По вопросам организации и участия в конкурсе можно обращаться в республиканский РЦД «ДоброДом». Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.



Возрастное ограничение 12+

