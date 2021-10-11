 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 октября

10 октября

Популярное

В Бурятии стартует конкурс «Республика добрых дел»

В Бурятии стартует конкурс «Республика добрых дел»
Общество,  Фото:pixabay.com
Принять участие в конкурсе могут волонтёры и добровольческие объединения

В Бурятии дан старт республиканского конкурса в сфере добровольчества (волонтёрства) «Республика добрых дел». Мероприятие проводится в целях признания опыта и достижений в сфере добровольческой деятельности, осуществляемой на территории РБ.

Участвовать могут:
- Волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтёрских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, коммерческих компаний и участники других инициативных групп в возрасте от 14 лет;
- Волонтёрские центры, а также другие общественные добровольческие (волонтёрские) объединения без образования юридических лиц;
- Юридические лица – социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтёрства), а также коммерческие организации, реализующие деятельность, направленную на вовлечение сотрудников организации в социально-значимую деятельность на безвозмездной основе.

Номинации конкурса среди физических лиц:
- «Открытие года»;
- «Социальный волонтёр года»;
- «Событийный волонтёр года»;
- «Серебряный волонтёр года»;
- «Волонтёр года»;
- «Культурно-просветительское волонтёрство»;
- «Профессиональное волонтёрство»;
- «Незаменимый лидер».

Номинации конкурса среди волонтёрских центров и юридических лиц:
- «Районный ресурсный центр добровольчества года»;
- «Волонтёрская организация года»;
- «Волонтёрская студенческая организация года»;
- «Волонтёрский школьный отряд года»;
- «Лучшая организация в развитии корпоративного волонтёрства»;
- «Добровольческий поисково-спасательный отряд года»;
- «Лучший волонтёрский штаб «#МыВместе»;
- «Лучшее общественное экологическое объединение»;
- «Социальный проект года».

Заявки на участие направляются на электронную почту: dobrodom03@yandex.ru с пометкой «Конкурс» до 2 ноября. Положение и анкета для заявки размещены на сайте ГАУ РБ «Молодёжный центр». По вопросам организации и участия в конкурсе можно обращаться в республиканский РЦД «ДоброДом». Об этом сообщает пресс-служба молодёжного центра РБ.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия конкурс волонтеры добровольчество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии стартует конкурс «Республика добрых дел»
В Бурятии стартует конкурс «Республика добрых дел»
Общество, 11.10.2021
Принять участие в конкурсе могут волонтёры и добровольческие объединения
В Улан-Удэ объявлен ЗОЖ-челлендж
В Улан-Удэ объявлен ЗОЖ-челлендж
Общество, 11.10.2021
Участники должны опубликовать в соцсетях фото или видео о полезном питании
В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
В Иркутске прошёл фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
Общество, 11.10.2021
В общекомандном зачёте победила команда Боханского педагогического колледжа
В Улан-Удэ школа отметила 85-летие
В Улан-Удэ школа отметила 85-летие
Общество, 11.10.2021
Поздравить СОШ №43 пришли выпускники, педагоги и чиновники
Забайкальцы выиграли «серебро» на первенствах России по кроссу
Забайкальцы выиграли «серебро» на первенствах России по кроссу
Общество, 11.10.2021
На дистанции 8 километров отличился Антон Чипизубов
В Иркутске открылась академия единоборств
В Иркутске открылась академия единоборств
Общество, 11.10.2021
В церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы
Театральный сезон в Улан-Удэ начался с награждений
Театральный сезон в Улан-Удэ начался с награждений
Общество, 11.10.2021
Награды были вручены работникам Русского драмтеатра
В Бурятии начался осенний призыв
В Бурятии начался осенний призыв
Общество, 11.10.2021
Из республики будет призвано более тысячи новобранцев
В Бурятии сотрудники УФСИН «оживили» любимых персонажей
В Бурятии сотрудники УФСИН «оживили» любимых персонажей
Общество, 11.10.2021
В ведомстве прошла тематическая акция  
В Иркутске установили памятник Герою Советского Cоюза
В Иркутске установили памятник Герою Советского Cоюза
Общество, 11.10.2021
Николай Вилков погиб, освобождая северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков
В Улан-Удэ прошла встреча с композитором Владимиром Мартыновым
В Улан-Удэ прошла встреча с композитором Владимиром Мартыновым
Общество, 11.10.2021
Также жители республики смогли посетить его концерт
Тайбоксёр из Бурятии принял участие в открытии боксёрского зала в Сирии
Тайбоксёр из Бурятии принял участие в открытии боксёрского зала в Сирии
Общество, 11.10.2021
Спортсмены провели для военных мастер-класс и показательную тренировку
Футболистки Иркутска вышли в финал всероссийских соревнований
Футболистки Иркутска вышли в финал всероссийских соревнований
Общество, 11.10.2021
«Байкал» победил в турнире «1 лига» среди команд Сибири и Дальнего Востока
В Бурятии завершился чемпионат по футболу
В Бурятии завершился чемпионат по футболу
Общество, 11.10.2021
В играх участвовали любительские команды
В Забайкалье Сагаалган отметят 2 февраля
В Забайкалье Сагаалган отметят 2 февраля
Общество, 11.10.2021
Этот день на территории края станет нерабочим днём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^