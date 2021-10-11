Ограничения вступят в силу с 23 октября
В Иркутской области губернатор региона подписал изменения в указ от 12 октября 2020 года №279-уг «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Согласно документу от 11 октября, в регионе приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представлений. Новые ограничения вступают в силу с 23 октября.
Решение об ужесточении ограничительных мер принято на основании рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) при правительстве Иркутской области. Заседание СПЭК состоялось 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области запретят гастроли из-за COVID-19
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