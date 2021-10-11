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Дети из «Журавушки» в Улан-Удэ обретают семьи

Дети из «Журавушки» в Улан-Удэ обретают семьи
Общество,  Фото:pixabay.com
В доме-интернате воспитываются дети с особенностями развития

В детском доме-интернате «Журавушка» в Улан-Удэ живут и воспитываются особенные дети. К счастью, им удаётся обрести семьи.

- Особый ребёнок - это ребёнок с особыми потребностями, уходом и подходом, но несмотря на свои заболевания. Да, они немного другие, но все же дети с теми же потребностями в любви, заботе и семье. Каждому ребёнку нужен мир, где можно смеяться, танцевать, петь, учиться и быть счастливым, - рассказала руководитель учреждения Марина Рогачева.

По её словам, с 2017 года благодаря плодотворной работе специалистов из детского дома возвращено в кровные семьи трое детей. 18 детей передано в приёмные семьи, из которых трое идут на усыновление. Все дети благополучно живут и воспитываются в замещающих и родных семьях.

- В новый учебный 2021-2022 год уже четверо ребятишек из этих семей, надев школьную форму, кружевные фартуки и большие белые банты, впервые пошли в школу. Сейчас они уже привычно посещают уроки, общаются со сверстниками, и каждый день приносит им радость, новые знания, эмоции, а порой и трудности, которые они учатся преодолевать. Трое из переданных в семьи детей достигли совершеннолетия и очень важно отметить, что приёмная семья продолжает оставаться с ними рядом, - поделилась успехами ребят заместитель директора «Журавушки» Оксана Богатырёва.

- На самом деле дети с особенностями развития сильнее, чем мы думаем. Они сражаются в битвах, о которых большинство людей никогда не узнает. Их жизнь - это каждодневный труд и над собой, и такие казалось бы простые бытовые вещи, как одевание, уборка, освоение простого учебного материала и даже приём пищи и многое другое – это тоже их огромный труд. И благодаря приёмной семье этот труд с ними разделила семья, которая приняла деток со всеми их особенностями и сложностями, - отметила специалист по социальной работе Сэсэг Цыренова.

Коллектив детского дома-интернат «Журавушка» благодарит семьи, которые взяли на себя заботу о детях с непростой судьбой, сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.


дети семьи

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