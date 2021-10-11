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В Улан-Удэ школа отметила 85-летие

В Улан-Удэ школа отметила 85-летие
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Поздравить СОШ №43 пришли выпускники, педагоги и чиновники

8 октября в столице Бурятии прошли юбилейные торжества в честь 85-летия СОШ №43. Школу поздравили выпускники, ветераны педагогического труда, депутаты Народного Хурала, депутаты городского совета Улан-Удэ, представители комитета по образованию администрации города, представители администрации Советского района, директора школ и детских садов из Советского района.

- В этот день было много сказано хороших слов и поздравлений в адрес тех, кто сегодня возглавляет и работает в школе, кто много сил и труда вкладывает в образование подрастающего поколения СОШ №43. Юбилей школы стал особенным мероприятием для учащихся, дети пели и танцевали, показывали сценки, бурные аплодисменты вызвали короткие видео, снятые учащимися к юбилею школы, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Учреждению был вручён сертификат на укрепление материально-технической базы. Почётное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» было присвоено учителю биологии Елене Угрюмовой. Благодарственные письма от комитета по образованию получили учитель истории и обществознания Ольга Доржиева и учитель физической культуры Алексей Баженов. 
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