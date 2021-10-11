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В Улан-Удэ прошла встреча с композитором Владимиром Мартыновым

В Улан-Удэ прошла встреча с композитором Владимиром Мартыновым
Общество,  Фото:пресс-служба Бурятской филармонии
Также жители республики смогли посетить его концерт

В столице Бурятии состоялась творческая встреча с композитором, музыковедом, писателем Владимиром Мартыновым. Мероприятие прошло 8 октября в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки РБ.

- Владимир Иванович обозначил темой встречи путь композитора и конец композиторского искусства, что совпадает с основной мыслью его книги «Конец времени композиторов». Он подробно и интересно рассказал о развитии композиторского искусства: от появления первых композиторов (начиная с Гвидо Аритинского) до появления аудиозаписей, когда дело композиторов отошло на второй план, а затем и появления «системы звёзд-исполнителей, когда фигура композитора отодвинулась ещё дальше, - сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Зрители и Владимир Мартынов обсуждали, как развивается музыка сейчас и какой путь её ждёт, что такое фигура композитора в целом, роль классической музыки в кино, дискутировали о том, что важнее сегодня: не текст, а контекст. Гость рассказал о том, что его интересует и вдохновляет в искусстве: музыка Стива Райха, Арво Пярта и Валентина Сильвестрова, фильмы Линча, книги Пруста и Джойса.

Встреча предшествовала концерту Владимира Мартынова и Татьяны Гринденко, который состоялся 9 октября в театре оперы и балета. В первом отделении выступил камерный ансамбль в составе народной артистки России Татьяна Гринденко (скрипка) и лауреатов международных конкурсов Малики Мухитдиновой (флейта), Фёдора Строганова (клавесин), Валерия Мастерова (виолончель). В программе прозвучала музыка И. С. Баха: трио-соната соль мажор, партита для клавесина до минор.

Во втором отделении на сцену вышел композитор, музыкант Владимир Мартынов. Он представил своё сочинение для фортепиано «Танцы Кали-Юги». Произведение было написано в 2005 году.

- Есть концерты, которые развлекают, утомляют, вдохновляют, а есть те, что дают новый опыт, развивают и поднимают на новый уровень. Вчера был именно такой. Это медитативный минимализм. Там нет никакой определённой структуры, и задача композитора – способствовать «растворению» человеческого сознания в звуке. После концерта Владимир Иванович сказал мне, что он хотел сначала сыграть что-то более щадящее, но потом подумал, что вдруг больше такой возможности не будет. И решил исполнить то, что в данный момент наиболее важно и необходимо сделать. Это был великий концерт, который нам ещё надо осознать, – рассказала художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова.

Возрастной ценз 12+
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