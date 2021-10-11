В Бурятии завершился чемпионат по футболу

Общество, Фото: пресс-служба ЛФЛ РБ

В играх участвовали любительские команды



В Бурятии завершился летний чемпионат любительской футбольной лиги РБ.



Как сообщает пресс-служба лиги, победителями и призёрами турнира стали команды:



Кубок ЛФЛ РБ

Первое место – «Бурятэнерго»

Второе место – «Кречет»



Премьер-лига

Первое место – «Бурятэнерго»

Второе место – «Огнеборец»

Третье место – «Навбахор-1»



Первый дивизион

Первое место – «Улан-Удэ Юнайтед»

Второе место – «ДВ БЭК»

Третье место – «Тивиком»



Второй дивизион

Первое место – «Кижинга»

Второе место – «Росгосстрах»

Третье место – «ЦСкА»



По номинациям лучшими игроками в дивизионах признаны:



Премьер-лига

Лучший вратарь - Антипов Сергей («Локомотив ТЧЭ-7»)

Лучший нападающий - Абдуллаев Озодбек («Навбахор-1»)

Лучший игрок - Золотарев Владимир («Бурятэнерго»)



Первый дивизион

Лучший вратарь - Цырендашиев Жаргал («Тивиком»)

Лучший нападающий - Ступаков Илья («ДВ БЭК»)

Лучший игрок - Борисов Валерий («Улан-Удэ Юнайтед»)



Второй дивизион

Лучший вратарь - Гармаев Алек («Импульс»)

Лучший нападающий - Бадмаев Баир («Кижинга»)

Лучший игрок - Макека Сергей («Росгосстрах»)

