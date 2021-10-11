В играх участвовали любительские команды
В Бурятии завершился летний чемпионат любительской футбольной лиги РБ.
Как сообщает пресс-служба лиги, победителями и призёрами турнира стали команды:
Кубок ЛФЛ РБ
Первое место – «Бурятэнерго»
Второе место – «Кречет»
Премьер-лига
Первое место – «Бурятэнерго»
Второе место – «Огнеборец»
Третье место – «Навбахор-1»
Первый дивизион
Первое место – «Улан-Удэ Юнайтед»
Второе место – «ДВ БЭК»
Третье место – «Тивиком»
Второй дивизион
Первое место – «Кижинга»
Второе место – «Росгосстрах»
Третье место – «ЦСкА»
По номинациям лучшими игроками в дивизионах признаны:
Премьер-лига
Лучший вратарь - Антипов Сергей («Локомотив ТЧЭ-7»)
Лучший нападающий - Абдуллаев Озодбек («Навбахор-1»)
Лучший игрок - Золотарев Владимир («Бурятэнерго»)
Первый дивизион
Лучший вратарь - Цырендашиев Жаргал («Тивиком»)
Лучший нападающий - Ступаков Илья («ДВ БЭК»)
Лучший игрок - Борисов Валерий («Улан-Удэ Юнайтед»)
Второй дивизион
Лучший вратарь - Гармаев Алек («Импульс»)
Лучший нападающий - Бадмаев Баир («Кижинга»)
Лучший игрок - Макека Сергей («Росгосстрах»)
В Бурятии завершился чемпионат по футболу
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