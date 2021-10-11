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В Иркутске открылась академия единоборств

В Иркутске открылась академия единоборств
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы

В Иркутске открылась Иркутская академия единоборств. Она располагается на базе спортивно-досугового центра Иркутского государственного университета.

В июне 2020 года региональная федерация бокса заключила соглашение о совместной деятельности по созданию «Иркутской академии единоборств» с ИГУ. За время реализации проекта инвестиции со стороны университета и областной федерации бокса составили более 40 миллионов рублей. Проект поддержали федерация бокса России и федерация панкратиона России.

- Реконструированный зал оборудован лучшим современным инвентарём в соответствии с техническими требованиями спортивных дисциплин. Здесь будут работать специалисты высокого уровня, обладающие практическими многолетними навыками обучения и разработками эксклюзивных методик для тренировочного процесса, - рассказали в министерстве спорта Иркутской области.

На церемонию открытия были приглашены олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира по боксу 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов Егор Мехонцев и чемпион XXII Олимпийских игр в Москве, заслуженный мастер спорта СССР по боксу Шамиль Сабиров.

- В Иркутской области бокс является базовым видом спорта. Им занимаются около 5400 человек, из них один является заслуженным мастером спорта России, 17 – мастерами спорта России, 67 – кандидатами в мастера спорта, 55 спортсменов имеют первый спортивный разряд. На территории области в учреждениях спортивной подготовки открыто 30 отделений бокса, в них работают 100 тренеров. На соревнованиях Сибирского федерального округа сборная команда Иркутской области традиционно входит в тройку сильнейших. Для развития бокса в области выделяются деньги из регионального и федерального бюджетов, привлекаются средства из внебюджетных источников, - сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
спорт бокс академия единоборства Иркутск

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