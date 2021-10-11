Футболистки Иркутска вышли в финал всероссийских соревнований

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

«Байкал» победил в турнире «1 лига» среди команд Сибири и Дальнего Востока



Иркутская команда «Байкал» заняла первое место на всероссийских спортивных соревнованиях «1 лига» по футболу среди женщин зоны Сибири и Дальнего Востока. В зоне участвовали восемь команд. Турнир проходил в три этапа в разных городах. Первый и второй этапы состоялись в августе в Новосибирске, финальный этап проходил на стадионе «Шахтёр» в городе Кемерово в конце сентября.



По итогам трёх этапов победу одержала и вышла в финал России иркутская команда «Байкал». Второе место заняла кемеровская команда «Кузбасс-СШОР». На третьем месте – команда «Новосибирск-Ж». Финальные игры проходят в Новороссийске с 9 по 19 октября.



Команда «Байкал» состоит из воспитанниц областной спортивной школы по футболу «Байкал». Тренеры спортсменок – Игорь Фатин и Светлана Надёжкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

