Футболистки Иркутска вышли в финал всероссийских соревнований

«Байкал» победил в турнире «1 лига» среди команд Сибири и Дальнего Востока
Иркутская команда «Байкал» заняла первое место на всероссийских спортивных соревнованиях «1 лига» по футболу среди женщин зоны Сибири и Дальнего Востока. В зоне участвовали восемь команд. Турнир проходил в три этапа в разных городах. Первый и второй этапы состоялись в августе в Новосибирске, финальный этап проходил на стадионе «Шахтёр» в городе Кемерово в конце сентября.
По итогам трёх этапов победу одержала и вышла в финал России иркутская команда «Байкал». Второе место заняла кемеровская команда «Кузбасс-СШОР». На третьем месте – команда «Новосибирск-Ж». Финальные игры проходят в Новороссийске с 9 по 19 октября.
Команда «Байкал» состоит из воспитанниц областной спортивной школы по футболу «Байкал». Тренеры спортсменок – Игорь Фатин и Светлана Надёжкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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