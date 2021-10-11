В Иркутске установили памятник Герою Советского Cоюза

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Николай Вилков погиб, освобождая северокурильский остров Шумшу от японских захватчиков



В Иркутске на территории школы №71 торжественно открыли бюст – памятник Герою Советского Cоюза Николаю Александровичу Вилкову. В церемонии приняли участие представители Военно-морского флота РФ Тихоокеанского флота офицерского состава Большого десантного корабля «Николай Вилков»: заместитель командира сотой бригады десантных кораблей Приморской флотилии разнородных сил по военно-патриотической работе, капитан второго ранга Игорь Комаров, заместитель командира БДК «Николай Вилков» по военно-политической работе, капитан-лейтенант Шахлар Гаджимурадов, старшина радиотелеграфной команды БДК «Николай Вилков», старший мичман Владимир Миляев.



- Николай Вилков перед войной работал в Иркутске, отсюда 1939 году призван на Тихоокеанский флот, стал морским пехотинцем. Он прошёл всю войну и погиб в августе 45-го, отдавая свой долг Родине, – отметил мэр города Руслан Болотов.



Автор памятника – иркутский скульптор Алексей Плотников, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Справка



Николай Вилков (09.12.1918 – 18.08.1945) – советский военный моряк, старшина первой статьи, Герой Советского Союза. После окончания Горьковского речного училища он был направлен на работу в Восточно-Сибирское речное пароходство, база которого находилась в иркутском районе Затон. В 2021 году школе №71, где учатся дети из этого района, присвоено имя Героя Николая Вилкова.

