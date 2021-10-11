В Иркутской области завершена навигация на реках

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Судоводителям грозит штраф за нарушение



В Иркутской области с 10 октября до 1 мая навигации на реках Иркутской области закрыта, за исключением реки Ангары, где движение судов разрешено до 1 декабря. Для реагирования на происшествия на водных объектах спасателями будут задействованы суда особой конструкции.



В случае выхода маломерных судов на водоёмы с момента завершения навигации судоводители будут привлечены к административной ответственности. Нарушителю грозит штраф до десяти тысяч рублей. Инспекторы будут осуществлять контроль за выходом маломерных судов с лодочных станций.



- В осенний период инспекторами ГИМС проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоёмах, осуществляется постоянный мониторинг обстановки на акваториях и информирование населения о возникающих опасностях. Специалисты рекомендуют судоводителям провести тщательное обслуживание и консервацию маломерных судов, определить места их хранения в зимний период и не допускать выходов на воду в период закрытия навигации. Помните, хранение на берегу маломерных судов, заправленных горюче-смазочными материалами и водой, запрещается! – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Допускается эксплуатация маломерных судов на реках (кроме реки Ангары) - с 1 мая до 10 октября; на реке Ангаре - с 1 марта до 1 декабря; на озере Байкал - с 15 мая до 25 декабря; на водохранилищах - с 15 мая до 1 ноября.



