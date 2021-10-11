В Бурятии осуждённые не соблюдали режим

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нарушение выявила прокурорская проверка



Как выяснила прокурорская проверка, в лечебно-исправительном учреждении № 5 в Мухоршибирском районе Бурятии нарушался уголовно-исполнительный закон. Администрация учреждения допускала ненадлежащее реагирование на нарушения осуждёнными режимных требований. Не все лица, отбывающие наказание, в полном объёме были обеспечены вещевым имуществом.



В нарушение трудового законодательства троим работающим осуждённым не выданы средства индивидуальной защиты.



Вопреки законодательству о пожарной безопасности на ряде объектов не проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.



Кроме того, выявлено ненадлежащее санитарное состояние отдельных помещений пищеблока и медицинской части.



В ходе проверки нарушения законодательства частично устранены.



Начальнику управления федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

