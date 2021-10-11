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В Бурятии осуждённые не соблюдали режим

В Бурятии осуждённые не соблюдали режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила прокурорская проверка

Как выяснила прокурорская проверка, в лечебно-исправительном учреждении № 5 в Мухоршибирском районе Бурятии нарушался уголовно-исполнительный закон. Администрация учреждения допускала ненадлежащее реагирование на нарушения осуждёнными режимных требований. Не все лица, отбывающие наказание, в полном объёме были обеспечены вещевым имуществом.

В нарушение трудового законодательства троим работающим осуждённым не выданы средства индивидуальной защиты.

Вопреки законодательству о пожарной безопасности на ряде объектов не проводились работы по ремонту и техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, выявлено ненадлежащее санитарное состояние отдельных помещений пищеблока и медицинской части.

В ходе проверки нарушения законодательства частично устранены.

Начальнику управления федеральной службы исполнения наказаний России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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