Резиденция байкальского Деда Мороза может появиться в Слюдянском районе

Идею поддержал руководитель Иркутской области
В Слюдянском районе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил парк «Железнодорожник», расположенный на берегу Байкала. В 2020 году Слюдянское муниципальное образование принимало участие во Всероссийском конкурсе малых городов с проектом благоустройства парка «Байкальская сокровищница», который вышел в финал, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Проектом предусмотрены аллеи, дорожки, детская и спортивные площадки, игровые и спортивные комплексы, озеленение, освещение. Комплексное благоустройство общественной территории будет выполняться поэтапно в течение трёх лет путём привлечения средств из разных источников. Общая стоимость составляет 25 млн рублей.
Сейчас в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершается первый этап по благоустройству центрального бульвара. На 2022 год запланировано привести в порядок территорию у озера, в 2023 – сделать эстрадную площадку.
Губернатор также ознакомился с проектом по созданию семейного эколого-просветительского парка «Сказки Байкала» с круглогодичной резиденцией байкальского Деда Мороза. Он включает дом-музей зимнего волшебника, парк эндемиков южного Прибайкалья, глэмпинги, территорию развлечений, мастерские по изготовлению сувенирной продукции. Глава региона идею поддержал и поручил проработать вопрос её реализации.
Ещё один объект благоустройства - общественная территория в Култуке. Она тоже расположена на берегу Байкала и является любимым местом отдыха местных жителей и гостей посёлка.
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Култукскому муниципальному образованию предоставлена субсидия на 2022 год в размере 3,3 млн рублей, в том числе 2,6 млн рублей из федерального бюджета, 686,5 тыс. рублей – из областного, 28,7 тыс. рублей – из местного.
На территории планируется заасфальтировать пешеходные дорожки, сделать автопарковку, провести ремонт покрытия проезжей части, сцены, детской площадки, ограждения парковой зоны.
В Слюдянском районе Игорь Кобзев также посетил территорию строящегося полигона твёрдых коммунальных отходов. В настоящее время ведутся земляные работы по картам № 1-3, возводятся ограждения и вспомогательные сооружения, приобретено оборудование и установки, включая передвижной сортировочный пункт. Средства в виде субсидий выделяются муниципальному бюджету из региональной казны.
- Полигон можно расширить, модернизировать его с учётом современных требований. Для этого необходимо привлекать федеральные средства, - сказал Игорь Кобзев.
По итогам рабочей поездки в район Губернатор поручил подготовить письмо на имя руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова с предложением рассмотреть возможности проведения работ по берегоукреплению в посёлке Култуке и в городе Байкальске.
- С руководством Слюдянского района мы зафиксировали вопросы, которые требуют доработки. Я вернусь сюда в декабре. В том числе заеду в те населённые пункты, где ещё не был. В целом в течение своей пятилетней работы на посту главы региона планирую посетить каждый населённый пункт Приангарья, чтобы на основании запросов жителей формировать повестку, связанную с комфортным проживанием, - подчеркнул губернатор.
Резиденция байкальского Деда Мороза может появиться в Слюдянском районе
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