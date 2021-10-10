В Бурятии подвели итоги сезона активности клещей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В эпидсезон 2021 года привито более 75 тысяч человек



В рамках подготовки к сезону активности клещей в 2021 году разработаны планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей.



Проведены акарицидные обработки с проведением контроля их качества и эффективности на площади более 2800 га, что на 14% больше, чем в 2020 году. Противоклещевой обработке подверглись зоны массового отдыха и пребывания населения, парков, скверов, образовательных и летних оздоровительных учреждений, и др.



Наиболее эффективной профилактической мерой, предупреждающей клещевой вирусный энцефалит, является вакцинация. Ежегодно проводится работа по увеличению охвата прививками против КВЭ. Так корректируется численность контингентов профессиональных групп и расширяется контингент детского населения, подлежащих иммунизации. В эпидсезон 2021 года привито более 75 тысяч человек.



- Продолжается работа по увеличению числа экспресс-лабораторий по исследованию клещей, снятых с людей, на предмет их заражённости. В настоящее время исследования проводятся в 7 районных медицинских организациях (Кабанский, Закаменский, Тункинский, Баргузинский, Кяхтинский, Кижингинский, Северобайкальский) и в Улан-Удэ: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», - отметили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Кроме этого, в течение всего сезона активности клещей проводится учёт численности и заражённости клещей возбудителями инфекционных болезней в природных очагах. В эпидсезон удельный вес клещей из окружающей среды, являющихся переносчиками вируса клещевого вирусного энцефалита, составил 10%, а клещей, заражённых боррелиями – 42%, что является характерным для последних лет.

По предварительным итогам эпидсезона активности клещей, показатель обращаемости населения по поводу укусов клещами составил 289,1 на 100 тыс. населения, что на 22% ниже уровня среднемноголетнего значения (СМП – 372,4). При этом отмечается снижение уровня заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом (0,7 на 100 тыс. населения).



Сейчас продолжается подготовка к следующему эпидсезону.





